Иран заявил о новой атаке по АЭС "Бушер"

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых ударах по АЭС "Бушер". Пострадавших нет, сообщило агентство.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС "Бушер" сегодня. По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было, состояние АЭС нормальное", — говорится в публикации МАГАТЭ.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить максимальную сдержанность во избежание угроз ядерной безопасности.