Приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля

В России 1 апреля начнется запись детей в первые классы.Приемная кампания пройдет в два этапа.

Первая волна подачи заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня. Вторая волна - с 6 июля до 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

Документы можно подать лично или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в первый класс через портал "Госуслуги" или через интегрированную с ним региональную платформу.

По предварительной оценке, 1 сентября за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников, отметил министр просвещения Сергей Кравцов.