США направили Ирану мирный план из 15 пунктов

США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке.

Предложения поступили через посредника – Пакистан, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ Ирана, а также вопросы судоходства. Примет ли Тегеран предложения Вашингтона, пока неизвестно.

Как сообщает издание, план является попыткой Белого дома выйти из конфликта на фоне усиливающегося давления на американскую экономику.

Два дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. При этом в иранском МИД эту информацию опровергают – Тегеран не проводил никаких переговоров, а свою позицию изложил посредникам.