Соседи прервали молчание о Меган Маркл и принце Гарри: "Они алчные люди, которые хотят только денег"

Малоизвестная американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри сыграли свадьбу в мае 2018 года. А уже через два года супруги отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и покинули Великобританию.

Пара отправилась в США и остановилась в Калифорнии. Меган и Гарри купили дом в Монтесито. Это такой элитный поселок, где живет много знаменитостей, например, журналистка Опра Уинфри, актрисы Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон и другие.

Поначалу к новоселам отнеслись с дружелюбием. Так, в 2020 году та же Шэрон Стоун в интервью Access Hollywood отмечала, что Меган и Гарри приехали, "чтобы стать частью сообщества". Однако со временем настрой местных изменился.

Говорят, соседи все больше дистанцируются от токсичной парочки. Якобы соседи стараются избегать Меган и Гарри. Всему виной репутация Сассекских. Критические публикации в прессе, напряженные отношения с бизнес-партнерами и постоянные споры из-за их публичных заявлений сформировали вокруг принца Гарри и Меган Маркл неоднозначный фон, передает Page Six. К тому же, соседи уверены, что парочка только пользуется людьми в своих интересах.

"Дело не в ненависти. Просто растет осознание того, что они алчные люди, которые хотят только денег, совершенно не осознающие себя. Все от них устали", - рассказали журналистам местные жители.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>