В районе сел Волоховка и Бочково в Харьковской области исчезла рота украинских военных. Как сообщили в российских силовых структурах, практически вся 2-я рота 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ "пропала без вести".

По словам силовиков, был проведен анализ некрологов уничтоженных противников. Он подтвердил, что подразделения 159-й отдельной мехбригады понесли существенные потери при попытке форсирования реки Волчьей между селами Волоховка и Бочково. Прежде уже поступали сообщения, что эта бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность из-за потерь в живой силе, а среди родственников военнослужащих царят панические настроения, передает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что у ВСУ появился новый проблемный участок фронта. Он возник в результате действий подразделений ВС России, которые взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области.