В Белоруссию из России можно доехать за 500 рублей

Билеты на электрички между Россией и Белоруссией появились в продаже.

Старт – 2 апреля. Электрички будут ходить ежедневного до трех раз в сутки из Смоленска в Витебск и Оршу, сообщили РИА Новости в РЖД.

Купить билеты можно онлайн на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах на станциях следования. Билет из Смоленска до Орши стоит 500 рублей (в пути один час 40 минут), до Витебска – 435 рублей (два часа в пути). Для россиян и белорусов сохраняются все льготы.

"Синхронизированы тарифы и льготы – льготные категории пассажиров России и Беларуси смогут равноценно пользоваться скидками на проезд на всем маршруте", - подчеркнули в Минтрансе.