ВС России нанесли удар по объектам СБУ на западе Украины

ВС России нанесли удар по объектам Службы безопасности Украины в западноукраинских городах. Среди погибших и раненых – высокопоставленные офицеры СБУ и иностранные военные специалисты, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, поражено здание СБУ в Ивано-Франковске. Подтверждена гибель как минимум двоих сотрудников, скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии. Кроме того, удар по зданию спецслужбы в Тернополе уничтожил около 12 сотрудников СБУ и трех иностранных офицеров.

Российские войска атаковали также объект в Виннице. В тот момент в здании находились представители высшего командования ВСУ и зарубежные специалисты. В результате медикам пришлось вывозить не менее семи человек в тяжелом состоянии. Есть и погибшие – по данным наблюдателей, их транспортировали отдельно, на машинах с военными номерами. После попадания в здании возник сильный пожар, сопровождавшийся детонацией. Предполагается, что уничтожена серверная инфраструктура: это означает потерю части оперативных баз и каналов связи.