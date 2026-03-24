Вашингтон продолжает бомбить Тегеран, несмотря на переговоры

Операция "Эпическая ярость" продолжается без снижения интенсивности. Цель - достижение военных целей, которые были изложены верховным главнокомандующим и Пентагоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как сообщила Ливитт газете The New York Times, США не намерены сокращать масштабы операции против Ирана, несмотря на контакты с иранской стороной. По ее словам, пока американский лидер Дональд Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность ведения дипломатии с исламской республикой.

Кроме того, Ливитт привела информацию, полученную от двух неназванных должностных лиц. Они утверждают, что США передали Ирану через Пакистан свой план завершения военного конфликта, состоящий из 15 пунктов. Готов ли Тегеран принять эти предложения за основу переговоров и согласен ли с идеями Соединенных Штатов Израиль – пока неясно.