Завербованных Киевом подростков задержали за поджоги в Московском регионе

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье четырех подростков, которые работали на спецслужбы Украины.

Установлено, что задержанные поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Через мессенджер Telegram подростки знакомились с девушками, направляя им координаты школ и торговых центров. Затем с жертвами связывались якобы сотрудники правоохранительных органов. Они заставляли их осуществлять противоправные действия под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".

Также ФСБ задержала четырех россиян, причастных к организации SIM-боксов. Через подобные устройства злоумышленники вовлекали россиян в мошеннические разводы и диверсионно-террористическую деятельность. Задержанные получали деньги от иностранных кураторов.

Ранее ФСБ предотвратила теракты на критически важных объектах в Москве и Подмосковье.