Двести человек эвакуированы из общежития РГСУ в Москве

Возгорание из-за короткого замыкания возникло в здании общежития Российского государственного социального университета на востоке Москвы. Эвакуированы более 200 человек, сообщили в экстренных службах.

На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в общежитии РГСУ на улице Лосиноостровской, дом 24. Эпицентром пожара стала одна из комнат на 10 этаже, передает РИА Новости.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Информация о пострадавших не поступала. Общежитие самостоятельно покинули более 200 человек.