"Это моя большая боль": Юрий Стоянов откровенно рассказал о личной жизни

Юрий Стоянов еще в пять лет решил, что станет актером. Мать, по профессии филолог, и отец - гинеколог-хирург, желанию сына не препятствовали и даже поддерживали. Однако отец так и не дождался успеха наследника. Он умер, когда Юрий Стоянов еще не был популярен.

"Это моя большая боль. Когда мы молодые, нам кажется, что родители будут всегда. Это такая иллюзия, с которой потом мы прощаемся. Я, конечно, старался поделиться с отцом всем, что со мной происходит: показать ему свои работы, рассказать о спектаклях. Но вот такого отцовского "ну, все нормально, я доволен, у тебя получается" - я не услышал и не дал для этого повода. Вот такое чувство во мне живет по сей день", - признался Стоянов.

Позднее умерла и мать артиста. Однако ей актер попытался дать все, что мог. "Я счастлив, что успел создать условия, в которых ей было комфортно, спокойно и радостно. Успел немного показать ей мир - насколько позволяли возраст и здоровье. Мама - самый родной и самый дорогой мне человек", - отметил актер.

Сейчас артист счастлив в третьем браке. Супруга Елена как может обеспечивает комфорт артиста, ведь она его директор и старается так строить рабочий график, чтобы предусмотреть отдых и не перегружать мужа, передает "КП".

"Она старается, а я все равно все делаю, чтобы это была именно потогонная система: тороплюсь жить и тороплюсь сниматься. Слишком долго в своей жизни когда-то я ждал такой возможности - устать от съемок", - заявил артист.