Онколог объяснил цветущий вид Лерчек на четвертой стадии рака

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в онкореанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

13 марта она начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Однако буквально на днях Валерия Чекалина вышла из больницы, чтобы отметить день рождения сына Льва. Фотографии с праздника появились в Сети. Тогда многие пользователи обратили внимание на цветущий вид Лерчек. Даже стали поговаривать, что Чекалина выглядит слишком хорошо для своего неутешительного диагноза.

Однако онколог, химиотерапевт, руководитель онкологического отделения одного из московских медцентров Дмитрий Олькин не видит в этом ничего подозрительного. Он отметил, что даже на четвертой стадии рака у пациентов может не быть никаких внешних признаков смертельно опасного заболевания.

"Если болезнь пока не успела сильно всё это нарушить, а симптомы хорошо контролируются, человек может выглядеть абсолютно обычно. Плюс современная поддерживающая терапия делает свое дело: тошнота под контролем, анемия корректируется, питание поддерживается", - сообщил эксперт Super.

Он отметил, что современная медицина позволяет пациентам даже с четвертой стадией рака сохранять нормальное качество жизни и оставаться социально активными.

