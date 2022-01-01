Россиян ждут самые короткие за 8 лет майские выходные

Самые короткие за последние восемь лет майские выходные ждут россиян. Это не случайность, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат пояснила, что короткие выходные – результат формирования производственного календаря. Новогодние каникулы в 2026-м году длились 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Это и повлияло на продолжительность выходных в мае, отметила Стенякина.

В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники длились восемь дней, а в 2023 году — семь. В этом году россияне будут отдыхать шесть дней: нерабочими днями будут 1-3 мая, а также 9-11 мая, передает ТАСС.