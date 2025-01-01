Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в фазу летней разжировки.

Процесс зажировки у кота закончился в декабре 2025 года. Тогда его вес достиг 6,5 килограмма. Теперь коту предстоит сбросить наеденный жирок. Ожидается, что своего минимального веса Тимофей достигнет в июле. В прошлом году полосатый манул разжировался до 3,7 килограмма, пишет ТАСС.

Впрочем, голодным кот не останется - его ежедневная порция составляет 150-170 грамм. Питается кот как в дикой природе – грызунами и перепелками. Сейчас сотрудники зоосада ввели ему один разгрузочный день в неделю, в мае их количество увеличится до двух.

Кроме того, в весенние дни манул становится более активным, чаще выходит на улицу и проводит там больше времени.

"Его можно застать на прогулке в уличном вольере около 9 утра, а также в дневные часы, когда Тимофей с удовольствием греется на солнце", - рассказала ТАСС зоотехник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Софья Царева.

Накануне стало известно, что Тимофей во второй раз потерпел неудачу с помолвкой. Сотрудники зоопарка тщетно пытаются найти ему невесту. Самка из Польши не рассматривает русских котов, а самка из Франции подхватила герпес.