Собянин: Москва поставила рекорд по посещаемости культурных учреждений

Москва вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей.

Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в прошлом году события в парках, а также театры, музеи, выставочные залы и библиотеки посетили рекордное количество раз - свыше 340 миллионов. В планах на ближайшее время - открыть новые точки притяжения. Так, завершат создание креативного кластера "Москино" с уникальным павильоном для подводных съёмок.

Кроме того, начнёт работу всесезонный этнографический культурно-развлекательный комплекс "Город Зодчества" в "Коломенском".