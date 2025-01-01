Названы лауреаты премии президента молодым деятелям искусства 2025 года

Сегодня в России отмечают день работника культуры. В преддверии праздника объявили имена лауреатов премии президента для молодых талантов, а также за произведения и проекты для детей и юношества.

Торжественная церемония награждения пройдёт сегодня в Кремле. В число победителей вошёл главный режиссёр Красноярского ТЮЗа - за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Трёх вокалистов отметили за исполнение главных оперных партий. А артист Московского театра Олега Табакова стал лауреатом за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино.

О том, как проходило голосование за победителей, рассказали на специальном брифинге.

Карен Шахназаров, заместитель председателя Совета при Президенте по культуре: "Это игра абсолютно честная. Люди обсуждают, а потом - тайное голосование. И результаты очень часто совершенно не совпадают с теми, которые, как говорится, может быть, мы себе представляем".

Владимир Мединский, помощник президента, секретарь Совета при Президенте по культуре: "Жюри не тайное. Вы можете зайти на сайт и посмотреть членов - состав совета по культуре при президенте. Это 50, чуть больше, человек. Представляющие все отрасли, направления культуры и искусства".