В Москве подвели итоги акции "Елка желаний": самым добрым волшебником оказался Владимир Путин

Самые заветные мечты исполнились более чем у 100 тысяч детей благодаря очередному сезону акции "Ёлка желаний". Итоги озвучили организаторы проекта. По традиции добрым волшебником сразу для нескольких детей стал Владимир Путин.

Кроме того, с каждым годом акция становится масштабнее, к ней присоединяются всё больше представителей федеральных министерств и подведомственных им предприятий. А ёлки с открытками, на которых написаны пожелания детей, появляются на новых площадках, в том числе и за рубежом.

"За все годы существования проекта реализованы мечты свыше 430 тысяч детей. За каждой мечтой настоящее событие. Каждое желание это не просто подарок. Это отдельная история, в которой важны внимание, искренность, ощущение настоящего чуда", - сообщил Артур Орлов, председатель правления "Движения первых", Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев".

