Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать средства на лечение 4-летнего Ильи Чебашова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летнего Ильи Чебашова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз: нейробластома 4 стадии, с поражением правого надпочечника и метастазами. Злокачественную опухоль удалили, но спасти жизнь ребёнка может только терапия специальным препаратом. Он не даст опухолевым клеткам вновь атаковать детский организм и поможет закрепить результаты тяжёлого лечения. И благодаря вам, у семьи есть деньги. С вашей помощью удалось собрать более 6 миллионов рублей.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение