Весенние паводки пришли в регионы: где-то взрывают лед — а рыбакам всё нипочём

Российские регионы готовятся к весенним паводкам. В Алтайском крае начали подрывы льда, чтобы избежать заторов и разлива рек. В Нижегородской области, по предварительной оценке, в зоне бедствия может оказаться почти 30 населённых пунктов. К реагированию готова группировка сил из 18 тысяч человек. А в Воронежской уже начался ледоход.

Март в этом году щедр контрасты. Пока на Кольском полуострове ещё идёт снег, на юге центральной России совсем другая картина. В Воронежской области на некоторых реках уже вовсю ледоход и начало паводкового сезона.

Чтобы избежать сюрпризов во время половодья, в Алтайском крае начали подрывы льда: как правило, в узких местах, где могут возникнуть заторы и преградить путь воде. Ситуацию контролируют с воздуха. Сотрудники МЧС обследуют снежные запасы и в горной местности.

Новосибирск буквально "плывёт". Местные жители делятся в соцсетях кадрами, как коммунальщики работают в усиленном режиме, но пока стихия ведёт в счёте.

В Красноярском крае сообщения о подтоплениях приходят из Ачинска, Назарова и Канска. Талый воды слишком много, ливнёвки не справляются. В Бурятии на реке Селенга пилят лёд. Работы идут на 12 затороопасных участках. Сотрудники МЧС пропилили уже около 45 километров.

А в магаданской бухте Нагаева ледовый припай начал ломаться сам. Часть уже вынесло в Охотское море. Передвигаться здесь опасно даже на снегоходе.

Сейчас в Магадане аномально высокая для марта температура: до плюс двух. А сильное землетрясение, которое произошло на прошлой неделе, также повредило ледовое поле. Но рыбакам все нипочем, некоторые ловят прямо у трещин, ведь корюшка идёт. Конечно, рыбаки знают о возможной опасности, но покидать лёд отказываются, у них своя правда.

"Ну, я понимаю, что небезопасно, ну, а чем в Магадане ещё заниматься? Рыбалка - это хобби. Там трещина была, вот мы хорошо на лыжах были вчера, провалились, ничего страшного. Ну, как бы риск есть, ну куда без этого", - разводит руками Алексей Егоров, местный житель.

Сотрудники МЧС предупреждают: весна в этом году наступает быстро и уверенно. Поэтому особенно важно соблюдать правила безопасности.