Неизвестный дрон атаковал электростанцию в Эстонии

Беспилотный летательный аппарат врезался в трубу электростанции в эстонской Аувере и взорвался. По предварительным данным, дрон не был нацелен на Эстонию, пишет ERR.

Как заявила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси, в настоящее время проводятся первичные следственные действия. Обстоятельства уточняются. Журналисты сообщают, что дрон залетел из воздушного пространства России.

Власти Эстонии происхождение залетевшего беспилотника не уточняют. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают силовые структуры. По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила повреждений, инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии. Ранее сообщалось об украинских беспилотниках, залетевших в Литву и Латвию.