10 человек остаются в больницах после взрыва в Севастополе

В больницах Севастополя остаются десять человек, пострадавших при взрыве в доме.

Среди них есть трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Корчагина, 14 накануне. Взрыв обрушил стену и перекрытия с первого по третий этажи, а также привел к возгоранию 20 квартир в соседнем доме №20. Пострадали 12 человек, двое погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причины взрыва выясняются. Известно, что это не утечка газа и не "внешнее воздействие". Эпицентр взрыва находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже.

В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.