"Я очень переживаю": Екатерина Волкова сообщила новые детали семейной драмы

В недавнем интервью Екатерина Волкова сообщила, что поссорилась с дочкой из-за ее мужа. В результате актриса лишилась возможности общаться с внуками. А еще она поведала о плохих отношениях с матерью. Екатерина призналась, что выбрала себя и порвала все связи с токсичными родственниками.

Что произошло в семье Волковой, точно неизвестно. По одной из версий, точкой невозврата стали социальные сети. Оказывается, зять Георгий якобы был категорически против публичной жизни тещи. По другой же, более приземленной версии, он расстроился, что Волкова не стала покупать дочери квартиру, поэтому рассердился и увез всю семью на другой конец Москвы.

Позже актриса пожаловалась, что родных "увезли в неизвестном направлении". "Я в ужасном состоянии, потому что я не вижу ни дочь, ни моего внука любимого, который тоже хочет ко мне. И мы с ним "договолились" уже идти "на лошадки". А детей обманывать нельзя", - говорила она.

Сейчас же риторика Екатерины Волковой несколько изменилась. Актриса намекнула на потепление в отношениях с близкими. "Мы сейчас взяли паузу. Я не хочу ничего говорить, чтобы не усугубить ситуацию, потому что я очень переживаю. Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком наращивается. Надо просто встретиться и поговорить. Вообще, говорить друг с другом очень полезно", - заявила актриса "КП".

