ФСБ предотвратила теракт против сотрудников МВД в Новороссийске

Теракт украинских спецслужб предотвратили в Новороссийске сотрудники Федеральной службы безопасности. На территории учебной базы Краснодарского университета МВД России задержан гражданин России, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Спецслужбы Украины склонили россиянина к преступлению по схеме телефонного мошенничества. 21-летний местный житель под воздействием телефонных мошенников перевел на так называемый безопасный счет денежные средства. Позже с ним связались лжесотрудники правоохранительных органов. Угрожая привлечь его к ответственности за якобы финансирование ВСУ, мошенники дали задание проникнуть на территорию учебной базы МВД и устроить там поджог.

Подозреваемый арестован на время следствия, его обвиняют в подготовке к совершению теракта. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет, передает ТВЦ.