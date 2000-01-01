Ефиму Шифрину — 70: как он сохраняет потрясающую форму и чьи голоса хранит на аудиозаписях

Ефим Шифрин сегодня отмечает юбилей — артисту, юмористу и просто хорошему человеку исполнилось 70! В интервью программе "Настроение" юбиляр рассказал, как набрал и сохраняет потрясающую форму, и чьи голоса хранит на аудиокассетах.

— Нахим Залманович, поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты, конечно же, сбывались. Вы в роскошной физической форме, и я не могу не спросить, а как вы все успеваете? У вас столько проектов, такая огромная занятость. Вы вообще отдыхаете?

— Мне кажется, что всё происходит при правильном планировании. У меня папа бухгалтер был, и от него я научился вот этой точности. Как я совмещаю это с тренировками, бог весть, не знаю. Но без тренировок я не человек, я не смогу ничего сделать. Как говорит моя партнерша Таня Васильева, я ногу не подниму, если я не побываю днём в зале. Вот та же история со мной. Я просто не буду в форме, если я не подвигаюсь немножко в спортзале.

— Ну как же вы пришли к спорту, если в школе вы не любили физкультуру?

— Не любил. В школе не любил математику тоже. А сейчас, например, кусаю локти.

— Да вы там такие штанги поднимаете!

— Поднимаю, потому что я считаю, что упражнения с отяжелениями самые полезные в любом возрасте, потому что всё остальное называю такой лечебной физкультурой.

— Говоря о родителях, как они отнеслись, когда вы сказали, что хотите быть артистом?

— Папа не очень приветствовал мой выбор, потому что папе моя профессия казалась не самой серьёзной на свете. А мама отнеслась более лояльно. Родители уже смирились с тем, что не поступив один раз, я выбрал себе специальности лингвиста или филолога, поступил в Латвийский государственный университет, нормально учился, более не менее. И тем не менее всё-таки решился поступать в Москве. На этот раз попытка была удачная. Я поступил не в театральный институт сначала, а в эстрадно-цирковое училище и очень рад тому, что так случилось в жизни. Это строгий курс воспитания актёра. Мне в этом смысле повезло. Моим педагогом был Роман Виктюк, который, в общем, и сделал меня артистом.

Но, к сожалению, ни мама, ни папа не видели моих настоящих успехов в театре и на эстраде. Я поздний ребенок, поэтому я лишился своих родителей позже, чем я успел, ну, простите за выражение, прославиться.

— А это правда, что у вас есть аудиозапись, которую вы очень часто переслушиваете с их голосами?

— Эти записи мне очень дороги. Очень рад, что я успел их сделать при их жизни. Потому что живые родительские голоса — это главный твой мотиватор. Тем более, что в одной из этих записей есть просто мамино напутствие на мою актёрскую стезю. И это такое живое свидетельство того, что она хотела, чтобы я стал хорошим артистом.

Я пришел на эстраду в 78-м году и получил первое лауреатское звание уже в 79-м году. 90-е годы были не самые простые. Появились стадионы, появился такой плакатный юмор, который мне не очень был дорог и люб. А в 2000-х я вернулся к тому, что я больше всего любил — к юмористическому жанру. Ну а потом, следом, уже пришел театр, о котором я мечтал с детства. Театр, в котором я, надеюсь, проведу и последние свои годы, потому что это самый любимый способ общения с залом.

— И кино, и театр, и столько было зарисовок. Вот всё-таки ваше — это что? Или вы продолжаете себя искать?

— Это просто разные языки. Кино не терпит фальши. Никакой. Никакой. Потому что если эта фальшь видна на экране, всё, ты переключаешь кнопку, ты этот сериал уже не будешь смотреть. А в театре наоборот — маленькое преувеличение мы не назовём фальшью. Ну просто размеры помещения, акустика зала. Даже несмотря на то, что у нас есть микрофоны, всё равно мы имеем в виду тот посыл, при котором нас должны слышать даже на балконе. Поэтому здесь небольшое актёрское преувеличение возможно.

Например, в своих юмористических концертах или стендап-представлениях я обязательно выбираю в щелочку людей, с которыми я буду работать в зале. Они даже про это не знают. Они сидят, готовятся к концерту, а я уже своих "жертв" намечаю. Я знаю, с кем я буду работать. Я просто очень хочу, чтобы зритель приходил за удовольствием в театр. А если он приходит за ним, чтобы он его получал. Поэтому я очень активно включаюсь с первых минут. Я очень часто спускаюсь в зал и со зрителем никогда не общаюсь высока. Может быть, это его и подкупает. Может быть, в этом и секрет моего оптимизма. Потому что я расцениваю людей как равных себе.

Я сделаю маленькое обращение к зрителям и читателям. Я вас, правда, очень люблю. Я в эти дни очень растроган, потому что получаю очень много поздравлений. Может быть, моя реакция на эти поздравления немного сентиментальна, но поверьте, я вас, правда, очень-очень люблю и желаю вам хорошего дня.