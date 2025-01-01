Друг рассказал о состоянии Николая Дроздова: "Что будет завтра, никто не знает"

В последнее время про легендарного ведущего, ученого Николая Дроздова ходят тревожные слухи. Якобы состояние знаменитого биолога оставляет желать лучшего.

Например, сообщалось, что летом прошлого года Дроздова положили в больницу - у ведущего диагностировали острую форму гонартроза: одно колено почти не разгибалось. Ему якобы сделали операцию. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что у известного ученого рак.

Однако в конце 2025 года стало известно, что состояние Николая Дроздова улучшилось. У него ремиссия. Теперь же друг легендарного ведущего, художник Константин Мирошник, сообщил, что настроение у приятеля "хорошее, весеннее, бодрое". Каждое утро Дроздов делает гимнастику, а летом собирается отправиться в "экологическое" путешествие.

"Проехать на самый юг, останавливаться и фотографировать мусорки и помойки. Это не шутка... Мы это делали и раньше. У нас есть такие точки, где мы останавливаемся", - сообщил друг Дроздова.

Кроме того, в планах известного ученого подготовка к лекциям и работа с книгами, передает Teleprogramma.org. "В общем, сейчас он занят этими делами. А что будет завтра, никто не знает", - философски заключил приятель ведущего.

