Венгрия приостановила поставки газа на Украину

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Решение принято на заседании правительства. Будапешт намерен сохранить фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ.

"Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии <…> оставшийся объем газа будем хранить внутри страны", - подчеркнул Орбан.

Ранее глава венгерского правительства заявил, что Украина лишится финансирования со стороны Европы, если продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".