ВС России освободили населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в этих боях противник потерял до 200 военнослужащих. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цехам сборки дронов, объектам энергетики, складам боеприпасов и горючего.

В Минобороны добавили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 543 беспилотника.