"Еле очухался": певец Серов объяснил, почему отмечает 75-летие без Крутого

Накануне, 24 марта, круглую дату отметил один из самых эффектных и известных артистов отечественной эстрады, певец Александр Серов.

"Мадонна", "Я люблю тебя до слез", "Сюзанна", "Ты меня любишь", "Как быть" — эти песни Игоря Крутого в исполнении Александра Серова популярны до сих пор. Кстати, композитор и певец познакомились много лет назад в ресторане, где будущая звезда отечественного шоу-бизнеса подрабатывала. Первый успех случился в 1987 году после победы на конкурсе в Праге, а через год клип на "Мадонну" сделал Серова суперзвездой.

Журналисты связались с юбиляром, чтобы узнать, как он собирается отмечать круглую дату. Однако особых торжеств Серов не планирует. "Сейчас было штук восемь концертов — еле очухался. Сейчас не до них", - объяснил певец. При этом он отметил, что намерен справить юбилей в "полусемейном" кругу.

Однако на празднике не будет Игоря Крутого. "По-моему, он уже уехал в Нью-Йорк. Мы разговаривали. Он должен еще позвонить, конечно, поздравить", - сообщил артист.

На здоровье Александр Серов не жалуется. Певец опроверг слухи о том, что у него есть проблемы. По словам певца, у него "все отлично", передает aif.ru.

