Песков раскрыл главную тему заседания Совета по культуре

Первостепенное внимание на заседании Совета по культуре, которое проведет президент России Владимир Путин, будет уделено поддержке российского кино. С докладом по этой теме выступит режиссер Никита Михалков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что после вступительного слова Владимира Путина выступит секретарь Совета по культуре Владимир Мединский. Он отчитается о том, как исполнялись поручения президента по итогам предыдущего заседания. О кино в школьной программе расскажет участникам гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров.

По словам Пескова, темой выступления председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова станет проблема авторских прав. Писатель Захар Прилепин расскажет о литературных премиях, выступит и руководитель Театра наций Евгений Миронов. Ожидаются дискуссии, приводит слова Пескова РИА Новости.