Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Они блистают с экранов и на сцене, создают уникальные пространства в музеях и библиотеках. Педагоги, мастера сцены и музыканты. 25 марта - профессиональный праздник тех, благодаря кому Москву по праву называют культурной столицей.

"Мы вкладываем в развитие материальной базы культуры, строим новые музеи, театры, реставрируем старые, создаем новые концертные площадки, создаем и развиваем общественное пространство, куда выходят наши артисты, парки культуры, школы искусств. Но, конечно, самое главное, какая бы материальная база ни была, как красиво бы ни выглядели наши учреждения культуры, главное - вы, люди, которые вкладывают свою душу и сердце в эту работу. Спасибо вам огромное. С праздником! И заслуженными наградами", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из главных героев сегодняшнего дня - человек, чьи мелодии уже на протяжении 50 лет знает вся страна. "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" - это лишь малая часть фильмов, к которым приложил руку гениальный композитор Александр Зацепин. Мэр вручил ему знак отличия "За безупречную службу городу", а еще поздравил с недавним юбилеем - 100 лет.

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятель­ность звания "Почетный деятель искусств города Москвы" удостоена актриса Театра имени Моссовета Елена Валюшкина.

"Это очень важно, потому что, помимо зрительской любви, должна быть любовь еще какая-то свыше. Время меняется, жизнь меняется, актеры меняются, но школа русского театра осталась, она будет всегда передаваться из поколения в поколение. Так что театр вечен", - отметила она.

Особую благодарность мэр выразил за поддержку бойцов специальной военной операции. Московские артисты провели сотни выездных мероприятий.

"Без духовного объединения нашей страны победа невозможна. Я благодарен нашим артистам, которые сотни раз побывали в зоне специальной военной операции, в приграничных регионах, выступали перед бойцами, ранеными, жителями. Это большой риск, это самоотверженная работа", - указал глава города.

Всего награды получили свыше 40 человек, в том числе представители детских школ искусств, а также артисты и руководители московских театров. Все те, кто делает Москву таким интересным городом.