Московские заведения готовятся к старту сезона летних веранд

До начала работы ресторана 30 минут, но сотрудники уже на месте. Следят за монтажом летней веранды, до открытия которой всего неделя. Она должна быть не только безопасной, но и уютной вне зависимости от погоды.

"У нас будут еще боковые шторки, даже в дождливую погоду можно будет комфортно расположиться на веранде. Сорок четыре посадочных места на веранде, будут столы на небольшие компании, на четверых, на шестерых", - говорит Виктор Лементовский, управляющий ресторана.

Правда, у владельца ресторана с верандой есть свои риски.

"Есть определённый шанс, что посетители веранды захотят не оплатить счет и убежать. Но это не частая история. Наоборот, она приносит больше прибыли и помогает месту получить те места, которых не хватает за счет своей площади", - говорит менеджер ресторана.

Веранда увеличивает поток клиентов на 20, а то и 40 процентов и привлекает новых посетителей. Погреться под весенним солнцем уже много желающих.

Но совершенству нет предела и рестораны продолжают придумывать новые способы повысить комфорт клиентов. Например, в одном заведении одним кликом можно закрыться от яркого солнца и даже спрятаться от лишних глаз, опустив шторку конкретно у своего столика.

Удобно расположиться на летней веранде и попробовать гастрономические новинки на свежем воздухе можно будет уже с первого апреля.