Уникальный клад старинных монет нашли на набережной в Москве

Большой кувшин полный серебряных монет! Теперь это ценнейший экспонат Музея Москвы. Идеально вписался в экспозицию!

"Это клад монет, который насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч единиц. И по сути это второй по значимости в истории Москвы, московской археологии по размеру клад - денежный, денежно-вещевой, который был найден на территории города!" - говорит Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы

Ответ всем скептикам: да, и в 21 веке в центре Москвы можно обнаружить клад! В не самом обычном месте. Нашли кувшин во время реставрации в палатах думного дьяка Аверкия Кириллова. В межэтажном перекрытии между первым и вторым этажом. Был зарыт в земле.

Рабочие действовали, как положено: сразу вызвали археологов, представителей департамента культурного наследия. Не обошлось и без помощи полиции.

"Представляете, эта вот инструкция передачи кладов - она аж с 1972 года, и первый шаг - это передать клад под контроль полиции. Вот те люди, которые были выделены на охрану и совершать всякие процессуальные действия, они так увлеклись, что вместе с нами считали эти монетки. Три ночи этот клад ночевал в камере одиночного заключения", - рассказывает Леонид Кондрашов, главный археолог Москвы

Поначалу предполагали, что в кувшине двадцать тысяч монет, но при пересчёте цифра выросла до восьмидесяти пяти тысяч. Самая старинная - времен Василия Тёмного. Но что удивительно, в этом кладе нет монет моложе 1682 года. А ведь именно тогда во время стрелецкого бунта и был убит хозяин палат Аверкий Кириллов.

"Это говорит о том, что его могли спрятать только люди, которые жили в этом доме, и скорее всего хозяин клада - это сам думный дьяк Аверкий Кириллов", - говорит Владимир Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной - здание в Москве известное. Построено в 1653 году. Это одни из древнейших каменных палат, сохранившихся в столице. И клады в них уже находили.

"Двадцать лет назад делалась реставрация крыши и чердака. Судя по тому, что там нашли полуметровый слой голубиного помёта - в советское время крышу не чистили никогда, чердак. Так вот в этом слое, в этом культурном слое советской власти нашли, во-первых, массу стеклянной посуды, нашли старинную офицерскую саблю и многие другие предметы", - говорит Владимир Аристархов.

В экспозиции Музея Москвы - лишь часть монет. Нынешнюю находку ученым еще предстоит изучить. А в палатах Аверкия Кириллова продолжаются масштабные реставрационные работы.

"Стены, всё остальное мы тоже будем реставрировать, причем стена одна старая, мы её в дальнейшем будем музеефицировать. Потолок соответственно лепной, под ним дранка, декор тоже подлежит реставрации: снимается, вскрывается", - объясняет Евгений Тимаков, представитель компании подрядчика.

Реставраторы не исключают: дом этот полон сюрпризов, а значит возможны и новые бесценные находки.