В Доме Булгакова открылась выставка художника Владимира Волка. Она посвящена роману "Мастер и Маргарита"

В Доме Булгакова на Большой Садовой открылась выставка художника-шестидесятника Владимира Волка, посвящённая роману "Мастер и Маргарита".
Это словно диалог двух мыслителей, каждый из которых пытался проникнуть в тайны бытия. Произведение Булгакова вдохновило художника на создание целой серии работ - живописных, графических, скульптурных, даже чеканки. Разнообразие и точность техники поражает. Часть произведений Владимир Волк передал музею много лет назад, когда коллекция ещё только формировалась.
"Мне хочется привести вам цитату моего папы. Он говорил: "Искусство — это как река, которую можно пройти по колено, а можно подойти к берегу, шагнуть и попасть в омут, в течение. И хорошо, если не испугаешься, и это не отобьет желания ходить по воде". И я думаю, что вы знаете, именно таким вот попаданием в омут, в реку было знакомство моего папы с творчеством Михаила Булгакова", - рассказала дочь художника, официальный представитель МВД России Ирина Волк.