В Доме Булгакова открылась выставка художника Владимира Волка. Она посвящена роману "Мастер и Маргарита"

В Доме Булгакова на Большой Садовой открылась выставка художника-шестидесятника Владимира Волка, посвящённая роману "Мастер и Маргарита".

Это словно диалог двух мыслителей, каждый из которых пытался проникнуть в тайны бытия. Произведение Булгакова вдохновило художника на создание целой серии работ - живописных, графических, скульптурных, даже чеканки. Разнообразие и точность техники поражает. Часть произведений Владимир Волк передал музею много лет назад, когда коллекция ещё только формировалась.