В Кремле оценили ситуацию с переговорами по урегулированию на Украине

Урегулирование на Украине приближается с каждым раундом контактов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что каждый раунд состоявшихся переговоров - шаг в сторону нахождения формулы урегулирования. Как отметил Песков, это формула, прежде всего, учитывающая интересы Москвы.

В Кремле также рассчитывают, что Соединенные Штаты продолжат усилия по содействию урегулированию. Москва открыта для переговоров, приводит слова Пескова ТАСС.