Путин наградил деятелей искусства и провел Совет по культуре. Главное

В Екатерининский зал Кремля приглашены деятели искусства.

"Рад приветствовать здесь, в Кремле, лауреатов премий молодым деятелям искусства и премий за творческие произведения и проекты для детей и юношества. Вручение этих премий традиционно приурочено ко Дню работника культуры", - сказал Владимир Путин.

Премию президента для молодых деятелей культуры получил главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов. Среди лауреатов - и вокалистки Большого театра Полина Шабунина и Алина Черташ за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко". Это произведение было написано в 1939-м о солдате, вернувшемся с фронта Первой мировой. Советскую постановку вернули Валерий Гергиев и режиссер Сергей Новиков.

Среди лауреатов - и Владислав Миллер, молодой артист Московского театра Олега Табакова, который имеет амбиции стать режиссером. В легендарной "Табакерке" отремонтирована историческая сцена - в подвале.

Лауреатами премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества - стали художественный руководитель Большого детского хора Попова Анатолий Кисляков. Еще среди награжденных - коллектив "Детского радио" и Музей истории военной формы.

"Еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними наградами. Один из участников церемонии сказал, что сама работа является источником вдохновения. Хотел бы вам послать ответную шайбу. Ваша работа и результаты вашей работы безусловно являются источником вдохновения для всей страны. Искусство укрепляет, развивает страну, создает условия для обеспечения ее безопасности, экономического развития. Культура лежит в основе нашего общенационального кода, а он является основной для будущего России. Спасибо вам большое, поздравляю вас", - добавил президент.

Темы, важные для развития всей сферы в целом, продолжили обсуждать на заседании Совета по культуре.

"Прошу активнее обеспечивать модернизацию и строительство новых учреждений культуры, их оснащение, содействовать творческим деятелям и объединениям в части предоставления льготных условий аренды помещений и территорий. Прежде всего такую помощь следует оказывать тем, кто занимается с молодыми людьми, с молодежью. Очень важно поддерживать тех, кто пишет книги, пьесы, киносценарии, стихи для детей, молодежи, не забывая, как говорил уже известный детский классик: "сегодня – дети, а завтра – народ", - указал Путин.

Обсуждались на встрече вопросы, связанные с кинопроизводством и кинопрокатом. В последние годы немало сделано для того, чтобы обеспечить интенсивное развитие национальной киноиндустрии.

"За последние 10 лет открыты более 1500 кинозалов по всей стране. Каждый год мы получаем увеличение кинозрителей на 10 миллионов. Планируется к 2030 году еще открыть 900 киноцентров", - рассказал Карен Шахназаров.

Кроме того, на совете речь шла о проблеме театров. Некоторые покинувшие Россию наследники запрещают ставить спектакли по произведениям своих предков. Президент назвал проблему важной и пообещал, что решение будет найдено цивилизованным способом.