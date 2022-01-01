Тайно женившийся Алексей Макаров вышел в свет с женой-красавицей

Сын прославленной актрисы Любови Полищук, актер Алексей Макаров, появился на премьере фильма "Космическая собака Лида". Артиста сопровождала супруга Полина.

Это один из редких выходов пары в свет, поскольку супруги ведут крайне закрытый образ жизни. В Сети рассыпались в комплиментах избраннице артиста, которая, как говорят, на 23 года моложе актера. Многочисленные комментаторы назвали Полину красавицей и обратили внимание на ее словно бы поплывшую талию. Интернет-пользователи теперь строят догадки, поправилась супруга Алексея Макарова или ждет ребенка.

"Мы с женой очень любим велосипеды и колесить по паркам и набережным — вот такое у нас незатейливое и незамысловатое времяпрепровождение", - сообщил журналистам Макаров.

По некоторым данным, Алексей и Полина оформили отношения еще в 2022 году, однако предпочли не устраивать громкого торжества. "Мы расписались в МФЦ, и свадьба соответственно была максимально скромной и камерной, с небольшим количеством приглашенных. На десятую годовщину я соберу всю Москву, обещаю!" - заявил актер.

Кстати, познакомились будущие влюбленные в небе. Полина работала стюардессой, в рейсе она и встретила Алексея. Правда, тогда она еще не знала, что это известный актер. Полина подумала, что он - бизнесмен, передает Woman.ru.

Напомним, что Алексей Макаров в разное время строил отношения с разными женщинами. На его счету романы с актрисами Марией Мироновой и Викторией Богатыревой. Последняя, кстати, родила ему дочь Варвару. А также сын Любови Полищук встречался с балериной Ольгой Силаенковой и журналисткой Марией Сперанской. Интересно, что именно Сперанскую Макаров называл своей единственной официальной женой.

