Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. За пять часов ПВО перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников в девяти областях и Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 08.00 мск до 13.00 мск беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской и Калужской областей. Дроны уничтожены также над Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Над территорией Московского региона сбито за последние несколько часов уничтожено двенадцать беспилотников ВСУ. Как написал в MAX мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.