Арестован администратор международной хакерской площадки: 4 года на ней торговали данными

В Москве арестован администратор международной хакерской площадки, где в течение четырех лет торговали похищенными базами персональных данных.

Появились оперативные кадры задержания мужчины в одном из регионов России. Обыски прошли в столице. В частности, изъят компьютер, с которого шло управление форумом. Там размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы.

На сайте были зарегистрированы свыше 147 тысяч пользователей.