Газманов в гневе набросился на Киркорова: "Ты с ума сошел?!"

Олег Газманов не только известный певец, но и автор песен. В основном он пишет композиции для себя и сам же их исполняет. Песни артиста широко известны, а некоторые даже стали его визитной карточкой, поэтому нет ничего удивительного, что их хотят исполнять и другие певцы.

Так, однажды Филипп Киркоров на гастролях спел песню Олега Газманова "Морячка". "Есаул" отечественной сцены узнал об этом совершенно случайно и пришел в бешенство. "Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!". Я тогда рассерчал на него, и он перестал ее петь", - рассказал Газманов.

Однако со временем конфликт удалось урегулировать. "Потом я его пригласил на один из своих юбилеев, и он ее спел. Это было смешно: я вышел на ходулях, потому что Филипп — шпала, в два раза выше меня. Но это было весело!" - сообщил певец "Звездачу" на концерте "Звезды Дорожного радио".

К слову, Филипп Киркоров уже много лет исполняет другую известную песню Олега Газманова "Единственная моя". Многие пользователи Сети и вовсе считают, что именно поп-королю и принадлежит эта композиция.

