Глава киевского режима Владимир Зеленский по уши в крови. На его руках кровь убитых детей и мирных граждан, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По выражению дипломата, Зеленский - кровавый бункерный террорист.

Захарова заявила, что за минувшую неделю жертвами поощряемого Западом террора стали более 133 человек. Киевский режим руководствуется установками Британии и ЕС, с помощью натовского оружия наращивая интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий. В качестве целей ВСУ выбирают наиболее уязвимые категории мирного населения, образовательные, медицинские и транспортные объекты.

Дипломат также отметила, что Зеленский постоянно жалуется на нехватку людей и оружия в украинском конфликте – и при этом отправляет своих "экспертов" по дронам в зону Персидского залива. В зоне конфликта в Персидском заливе якобы уже находятся свыше 200 украинских экспертов по борьбе с дронами, еще 30 готовятся туда поехать. По мнению Захаровой, это неприкрытый цинизм.