Новак призвал не допустить роста цен на бензин: "Это прям срочно!"

Компетентным органам власти и энергетическим компаниям надлежит предпринять меры для обеспечения надежности внутреннего рынка топлива. С таким призывом выступил в среду, 25 марта, вице-премьер Александр Новак.

Как напомнил замглавы кабмина, "сегодня очень выросли цены на нефтепродукты". Новак завил, что это "накладывает также свой отпечаток, в том числе не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка".

Политик назвал первоочередной задачей шаги по недопущению скачков цен на топливо в России и призвал обеспечить принятие необходимых для этого механизмов и инструментов: "Это прям срочно!" (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна должна "обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом".

Что касается стоимости бензина в свете войны на Ближнем Востоке, в Кремле уверяли в отсутствии оснований бояться скачков цен на российских автозаправках. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что в России функционирует хорошо отлаженная система по контролю за ценами — в этом направлении "работает правительство, работает ФАС".