Плохо дышащую Анну Семенович отправили на операцию

У Анны Семенович длительное время наблюдаются проблемы с дыханием. Сама популярная артистка призналась, что ей требуется хирургическое вмешательство, однако она не торопится ложиться на операционный стол.

"У меня перегородка искривлена уже много лет, и мне врачи говорят, что нужно делать операцию. Я все оттягиваю, потому что это очень неприятная операция", - объяснила Анна Семенович.

Кстати, в окружении бывшей фигуристки есть люди, которые прошли через аналогичную процедуру. Певица рассказала: "У моей лучшей подруги была такая операция, и мой младший брат тоже ее делал, и, конечно, такая себе процедура, не из самых приятных", - констатировала артистка.

Чтобы улучшить состояние, ей все время приходится прибегать к различным лекарственным средствам. "Плохо дышит, я постоянно на каплях", - сообщила экс-спортсменка "Пятому каналу", имея в виду нос. В заключение Анна Семенович призналась, что пока так и не решила, когда сделает операцию.

Ранее она рассказала, как неудачно сделала себе уколы ботокса. Однажды она ушла из косметологической клиники с изуродованным лицом. После процедуры на артистку было больно смотреть. Анне пришлось жить с изуродованным лицом, пока другой специалист не исправил ситуацию. С тех пор Семенович ходит только к врачу, который знает анатомию лица, и не выдумывает авторские методики.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>