Дожди подпортят последние мартовские выходные в Москве

Погоду в Московском регионе в последние мартовские выходные могут подпортить дожди. Об этом предупредил в среду, 25 марта, метеоролог Александр Шувалов.

По словам эксперта, которого цитирует aif.ru, между двумя антициклонами вклинится небольшая фронтальная зона, которая принесет в субботу, 28 марта, кратковременные дожди в Москве и Подмосковье. Однако осадки будут небольшими — выпадет всего лишь около одного-трех миллиметров.

При этом воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля, хотя "обещанные плюс 18-19 градусов — маловероятное событие", подытожил Шувалов.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что очень теплая и преимущественно сухая погода ожидает жителей Москвы и Московской области в последние мартовские выходные. При этом на фоне переменной облачности должно быть, преимущественно, без осадков.

Прогноз погоды на апрель также был весьма оптимистичным. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предполагала, что второй весенний месяц в Москве окажется теплее нормы. Однако, предупредила эксперт, в апреле ожидается больше осадков, чем в марте.