Меган Маркл на публике отчитала принца Гарри: герцогиня уже не скрывает, как ее раздражает муж-неудачник

Во время недавней поездки в Иорданию между принцем Гарри и Меган Маркл произошла крупная ссора. Разногласиях между супругами достигли таких масштабов, что оба уже не могут скрыть раздражение.

Пара посетила Иорданию по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения. В рамках поездки они посетили лагерь беженцев Заатари неподалеку от Аммана, где живут сирийские переселенцы. Там Меган и Гарри приняли участие в символическом футбольном матче с молодежью.

Но в какой-то момент на поле между Гарри и Меган произошла стычка. Герцогиня отчитала мужа, принц тоже не смолчал. В итоге супруги обменялись "резкими словами". "На короткое мгновение между ними случился напряженный разговор. Это привлекло внимание", — рассказал изданию RadarOnline очевидец.

По его словам, когда Меган увидела, что на нее направлена камера, она сразу заулыбалась и вела себя как ни в чем не бывало. Гарри так быстро переключиться не смог, он еще долго ходил с хмурым лицом.

"Это было шоу Меган. Гарри выглядел так, будто просто сопровождает ее", — отметил инсайдер.

Всю поездку Гарри выглядел более сдержанным и оставался в стороне, следуя за супругой. По мнению источника, он мог осознавать, что их поездка вызовет критику как очередной "псевдокоролевский тур". Кроме того, утверждается, что принц мог учитывать и чувствительность момента — визит состоялся вскоре после ареста его дяди, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Отметим, что сообщения о разногласиях между Сассекскими в последнее время появляются все чаще. Гарри и Меган спорят из-за публичности своих детей и образа жизни. Маркл разочарована, что муж не дал ей ту жизнь, о которой она мечтала. Якобы Меган часто попрекает Гарри тем, что он не умеет зарабатывать и сидит на ее шее. Кроме того, принц очень сильно скучает по Великобритании и рассматривает возможность возвращения, в том числе ради образования сына Арчи.