Иран заявил об ударе по авианосцу США "Авраам Линкольн"

Один из крупнейших кораблей ВМС США, авианосец "Авраам Линкольн" стал целью удара иранских вооруженных сил. Как сообщает агентство Fars, военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики использовали крылатые ракеты. Агентство опубликовало кадры поражения американского авианосца.

В КСИР также заявили, что действия и передвижения "Авраама Линкольна" постоянно отслеживаются. Иранские военные подчеркнули: как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

В Тегеране ранее уже заявляли об ударе по авианосцу "Авраам Линкольн". Сообщив об атаке, пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики "Хатам аль-Анбия", полковник Эбрагим Зольфагари не раскрыл, когда был нанесен удар – так что неясно, можно ли считать сегодняшнее сообщение новым обстрелом корабля.