Самолет с россиянами застрял в аэропорту Хельсинки

Самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки. Об этом в среду, 25 марта, сообщило посольство России в Финляндии.

Как уточнили дипломаты, вынужденное приземление воздушного судна в финской столице связано с временными ограничениями на полеты в аэропорту Пулково. Пассажиров, среди которых много россиян, разместили в транзитной зоне аэропорта.

Сотрудники российской дипмиссии следят за ситуацией и поддерживают контакты с соотечественниками.

При этом администрация аэропорта Хельсинки отказалась давать какие-либо комментарии в связи со случившимся. Отказ предоставлять информацию о самолете с россиянами в воздушной гавани мотивируют тем, что в ситуацию "вовлечена пограничная охрана", сообщает РИА Новости.

Отношения между Россией и Финляндией резко обострились, когда после начала российской спецоперации финские власти подали заявку на вступление в НАТО. Став полноправным членом альянса, Финляндия заговорила о размещении на своей территории военных баз НАТО и снятии ограничений в отношении ядерного оружия.

В противовес этому профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что нужно в одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с киевским режимом, а также потребовать от Вашингтона вывести свои войска с финской земли, чтобы заняться налаживанием отношений с Россией.