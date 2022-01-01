Компании из недружественных России стран с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли.

Как подсчитали "Ведомости", если зарубежный бизнес в 2021 году, за год до ухода с российского рынка, заработал более 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года показатель в среднем падал на 153 миллиарда долларов.

При этом бизнес дружественных России государств удвоил свои активы и выручку на российском рынке, которая в 2024 году превысила 42 миллиарда долларов.

Официальный Брюссель пытался успокоить европейцев, сравнивая антироссийские санкции с диетой — якобы сначала нужно потерпеть, зато потом будет приятный эффект: "Но если все резко бросить, то килограммы могут вернуться".

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейцев задуматься, к чему привели действия их политических лидеров. Российский политик отмечал, что из-за санкционной политики Европа потеряла порядка 48 миллиардов евро.

Между тем президент России Владимир Путин поручил проработать программу для возвращения в нашу страну иностранного бизнеса, подчеркнув при этом, что "все же главный упор — это насыщение внутреннего рынка собственным оборудованием" и товарами.