Стала известна причина смерти умершего в психбольнице 49-летнего актера Тихона Котрелева

В Москве скончался актер Тихон Котрелев. Он умер еще 24 марта при странных обстоятельствах. Несколько дней назад 49-летний артист перестал выходить на связь, родственникам пришлось взломать замки в его квартире на Гоголевском бульваре.

Но после вскрытия дверей выяснилось, что Котрелев дома, но его состояние было тяжелым. Актер беспробудно пил несколько дней. Близкие артиста вызвали специалистов и его госпитализировали в психдиспансер.

Медики не смогли спасти Тихона, вскоре после госпитализации он умер. Трагические новости сообщил сын Котрелева Петр.

"Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет", — рассказал наследник актера на своей странице в соцсети.

По словам сына, Котрелев был замечательным, добрым, тонким и невероятно любящим человеком. "Очень красивый и внешне и внутренне. У него огромная семья, двое сыновей, мы всегда будем помнить самое прекрасное, что в нем было и есть. Пожалуйста, берегите друг друга. Звоните, помогайте, заботьтесь. Любой разговор может оказаться последним", — отметил Петр.

Наследник актера пообещал позже объявить информацию о похоронах. "Все, кто знал и любил его, пожалуйста, приходите на отпевание и похороны. Вся информация позже. Царствие небесное!" — написал Котрелев-младший.

Стала известна и причина смерти Тихона. 49-летний актер умер из-за осложнения острого панкреатита. Долгие годы Котрелев страдал от алкоголизма.