Лучшие инициативы по развитию регионов выберут на конкурсе "Моя страна - моя Россия"

Возможность разработать проекты и инициативы для социально-экономического развития регионов откроется для участников Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Авторы лучших идей получат денежные премии, путевки для путешествия по России, баллы к ЕГЭ, стажировки и предложения о трудоустройстве.

Всего в этом сезоне предусмотрено 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений — от развития образования и науки до цифровизации, предпринимательства, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития.

Жители всех регионов страны могут подать заявки на сайте moyastrana.ru и представить свои проекты до 31 мая.

