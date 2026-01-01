Школьникам расскажут о безопасном общении в мессенджерах

До 5 апреля 2026 года в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез" проходит урок по цифровой грамотности и кибербезопасности по теме "Безопасное общение в мессенджерах". Организаторами выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство просвещения и АНО "Цифровая экономика".

Материалы урока предназначены для школьников 1-11 классов и доступны на официальном сайте: цифровойликбез.рф.

Главными героями урока выступают персонажи подводного города Нижнефорельска - блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними учащиеся узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен безопасный режим, а также как набор настроек "Семейная защита" помогает родителям обеспечить приватность для своих детей.